حالة مناخية.. حرارة المشاعر المقدسة أعلى من المعدل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح تقرير المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المناخية ومعدل درجات الحرارة السطحية للمشاعر المقدسة في منطقة مكة المكرمة، خلال فترة الحج، ستكون أعلى من المعدل بزيادة تصل إلى ربع درجة، فيما ستكون الأمطار حول المعدل مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة أحيانا، فيما يميل ليلا للاعتدال نسبيا. جهود المملكة لجعل المشاعر المقدسة أبرد





بخاخات الرذاذ المنتشرة في كافة المشاعر المقدسة



طلاء الاسفلت الخافض للحرارة



تظليل الممرات



التشجير

شهر ذي الحجة 43.2 درجة الحرارة العظمى 28.8 درجة الحرارة الصغرى مكة المكرمة خلال هذا الشهر 93 % أعلى رطوبة نسبية 6 % أقل رطوبة نسبية

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