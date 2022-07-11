‏ شاهد.. مواطن يشتري خروف بسعر 150 ريال ويثير جدلا واسعا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وثق مواطن مقطع فيديو لشرائه خروف بسعر 150 ريال فقط، ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل، لأن السعر غير واقعي ويختلف عن الأسعار المعلنة في الأسواق.
وقال موثق المقطع :” أتعامل مع صاحب حلال، وأرسل لي البنغالي والظاهر أن البنغالي مضيع. “، واستعرض عدد من الخراف داخل سيارة مخصصة لنقل المواشي.
ووجه موثق المقطع، سؤالا للعامل البنغالي قائلا :” كم سعر هذا الخروف” وأجابه البنغالي :” 150 ريال “.
واستغرب موثق المقطع من السعر، وبعد أن أشار البنغالي إلى قيمة الخروف بمبلغ في يده وقدره 150 ريال للتأكيد ، اشترى خروفين.
وأثار المقطع حالة من الجدل، وعلق مغرد قائلا :” تابعت الفيديو وأدرك كل ما ذكر فيه والحقيقة أصبحت الفيديوهات مشاهدة ومسرحيات تمثيلية كل يدلوا بدلوه لحاجه في نفس يعقوب قضاها .”
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وأضاف آخر :”المشتري قال أن البنغالي مضيع كونه يعلم بأن السعر غير واقعي وغير حقيقي ومخالف لأسعار السوق أعتقد في هذه الحالة مسألة ضمير إلا البائع حدد السعر بالصورة 150 ريال .”
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