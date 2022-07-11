شاهد.. “محام” يكشف تكلفة طلب الاستئناف والنقض والالتماس في التكاليف القضائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات كشف المحامي عبد العزيز الهويشل عن تكلفة بعض الإجراءات في التكاليف القضائية. وقال خلال فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق ” التيك توك” :” طلب الاستئناف تكلفته القضائية 5 آلاف ريال”. وأضاف، إذا كان الطلب للنقض تكون التكلفة 7 آلاف ريال، أما إذا كان الطلب للالتماس لإعادة النظر تكون التكلفة 10 آلاف ريال”.

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