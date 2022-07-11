وفاة شاب تشادي غرقًا في مسبح أحد النوادي بالطائف

محمد بن مسعود - الدمام - فيما أكدت المصادر أن الجهات المعنية بمحافظة الطائف باشرت يوم أمس حادثة غرق شاب من الجنسية التشادية، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة بعد غرقه في مسبح بأحد النوادي داخل محافظة الطائف

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