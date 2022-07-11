منظومة وزارة الإعلام تواكب موسم الحج بتقنيات متطورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

واكبت منظومة وزارة الاعلام موسم حج هذا العام 1443هـ بمختلف قطاعاتها لنقل شعائر الحج عبر مختلف الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة؛ فضلاً عن تسهيل مهام ممثلي الأجهزة الإعلامية العربية والإسلامية والعالمية لنقل تغطية موسم الحج.

ووظفت وكالة الأنباء السعودية “واس” التقنيات المطورة في مجال الاتصال والإعلام من أجهزة حاسوبية وكاميرات تصوير الأحدث من نوعها في هذا المجال؛ لتقديم المادة الإعلامية في قالبٍ من المهنية والتنوع ما بين الخبر والتقرير والمقابلات المصورة واللقطات الحية التي تتعايش مع روحانيات الحج كشعيرة دينية كبرى.

وخصصت “واس” لدعم أعمالها ومهامها الإعلامية مكاتب في مشاعر منى وعرفات ومزدلفة؛ والعوالي بهدف توزيع مهام العمل الإخباري مع حركة الحجيج وتنقلاتهم بين المشاعر طيلة موسم الحج ويدعم خطتها الإعلامية كوادر من محررين ومصورين وإعلام جديد؛ لإنتاج محتوى إعلامي يبث باللغات العربية، والانجليزية، والفرنسية، والفارسية، والروسية، والصينية؛ إضافة لحسابات “واس” الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي “تويتر، انستغرام، وفيس بوك، وسناب شات، ويوتيوب”.

وعملت هيئة الإذاعة والتلفزيون بجميع طاقاتها البشرية والتقنية على تنفيذ خطتها التشغيلية، التي تشمل جوانب متعددة للنقل التلفزيوني والإذاعي، فيما يتعلق بمناسك الحج وحركة الحجاج في المشاعر المقدسة؛ مقدمة خلال هذا العام العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية واللقاءات والتقارير الميدانية، عبر شبكة من المراسلين يتجاوز تعدادها الـ 50 مراسلاً، وتوزيع أكثر من 10 عربات للنقل في أنحاء المشاعر المقدسة، من أجل البث المباشر المستمر لوصول الحجاج عبر 150 كاميرا محمولة وثابتة.

كما غطت الهيئة مناسك الحج عبر البرامج المتنوعة والنشرات الإخبارية، وعرض سلسلة أفلام وثائقية تحت عنوان “حجة الرسول” صلى الله عليه وسلم؛ بالتزامن مع موسم حج هذا العام؛ تستعرضُ مراحـلَ حجة الرسول كما وردت في الأحاديث الصحيحة بطريقة مروية، تجعلُ من حجة الوداع قصةً ممتعةً ومقرونة بالحقائق، تعلقُ بالأذهان، ويعيشُ معها المشاهدُ حجةَ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

من جهتها أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 313 تصريحاً إعلامياً خلال موسم حج هذا العام؛ معززة خطتها التشغيلية لهذا الموسم؛ بمركز تحكم ومتابعة بالمشاعر المقدسة يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم والمساندة لوسائل الإعلام والإشراف على التغطيات والتقارير المباشرة والمصورة؛ وإطلاق خدماتها عبر منصة الخدمات الإعلامية “إعلام” التي تضمنت خدمة جديدة فورية كإصدار التصاريح الإعلامية للوفود الدولية؛ إضافة لبقية الخدمات الإلكترونية.

وقدمت الهيئة دعمها لوسائل الإعلام المختلفة؛ كالقنوات التلفزيونية والإذاعية المحلية والدولية، والمؤسسات الصحفية، ومكاتب تمثيل وكالات الأنباء الدولية، ومؤسسات البث والإنتاج الإعلامي، والجهات الحكومية الراغبة في التوثيق الإعلامي لأنشطتها في موسم الحج؛ حيث تسهم تلك الخدمات المتنوعة في تسهيل مهام وسائل الإعلام في تغطية موسم الحج، وإبراز مجهودات المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وتكاتف جهود مختلف الجهات المشاركة في هذا الموسم.

وعمل مركز التواصل الحكومي ضمن مشاركته في موسم الحج، على إدارة أعمال منظومة وزارة الإعلام في الحج، من خلال عقد الاجتماعات، وتنظيم الأفكار الإعلامية، وتطويرها وتجويدها بالشراكة مع منظومة الإعلام والجهات والحكومية وكليات وأقسام الإعلام بالجامعات، والقطاع غير الربحي، والخاص، حيث عقد أكثر من 30 اجتماعا للجنة الحج، وتطوير أكثر من 60 عرضا تقديميا، فضلاً عن إعداد أكثر من 50 تقرير رصد إعلامي، وأكثر من 15 تقريرا إعلاميا؛ مع إطلاق غرفة العمليات الإعلامية بمكة المكرمة، ومنصة المركز الإعلامي الافتراضي “VPO” لدعم الإعلام المحلي والدولي والجهات الحكومية.

وضمت هذه المنصة أكثر من 784 إعلامياً دولياً وأكثر من 145 إعلامياً محلياً، واعداد أكثر من 612 مادة مرفوعة في المنصة وأكثر من 75000 تحميل ومشاهدة للمنصة، إضافة لإنتاج أكثر من 50 إنفوجرافيك وبثه عبر حسابات التواصل، وأكثر من 60 فيديو ونشرها عبر منصات التواصل، و3 مؤتمرات للحج تم المشاركة في إعدادها مع منظومة الحج، والتنسيق مع أكثر من 40 وسيلة إعلامية محلية ودولية، ومع 30 جهاز حكومي لدعم أعمال الحج.

ومكنت وكالة العلاقات الإعلامية الدولية بوزارة الإعلام؛ ١٧٥ إعلامياً يمثلون وكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية والصحف والإذاعات العربية والإسلامية والدولية من مواكبة تغطية موسم الحج ومراحل تنقل الحجيج، وتم تكليف مرافقين إعلاميين لتسهيل أداء الوسائل الإعلامية المستضافة لمهامها وإنفاذ خططها الإعلامية، والتنسيق مع وكالة الوزارة للخدمات المشتركة حيال توفير السكن والإعاشة للإعلاميين في مقار الوزارة بالمشاعر المقدسة.

وشكلت الوكالة العديد من اللجان لحوكمة ومتابعة أعمالها، أهمها لجنة تنسيق البرامج الإعلامية والزيارات الميدانية، ولجنة تنسيق اللقاءات مع مسؤولي القطاعات الحكومية في منظومة الحج، حيث تمت تغطية الاستعدادات الأمنية والصحية والتنظيمية في المشاعر لقدوم الحجاج، وتجهيزات نقاط التجمع لوصول الحجاج لمكة المكرمة، وطواف القدوم وتغطية مراسم استبدال كسوة الكعبة.

وأطلقت خلال هذا الموسم منصة رقمية لتقديم المحتوى والخدمات الإعلامية لتستفيد منها وكالات الأنباء العالمية والصحف والقنوات المحلية والعالمية بجودة عالية ومترجمة إلى أربع لغات تشمل الإنجليزية، والفرنسية، والأردية، والملاوية، والنقل المباشر لمؤتمرات الحج الصحفية مع الترجمة الشفهية الفورية للغات الأربع، كما تقدم المنصة خدمات الإجابة على استفسارات الإعلاميين الدوليين.