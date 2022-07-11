شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف والإرشاد اليمني لـ ”الخليج 365”: الحوثي عرقل حركة قوافل الحجيج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني محمد بن عيضة شيبة في جهودُ المملكة العربية السعودية بخدمة ضيوف الرحمن ، مبينا ً ان المنفذ اليمني البري الوحيد الذي يدخل منه الاف لم يسجل أي حالات ازدحام أو تكدس مراعاة لضيوف الرحمن ، وهذا بجهد بالعاملين على المنفذ وهناك مسار خاص للحاج يقدم من خلاله كافة التسهيلات ، ولاغرابة على المملكة اكرام ضيوف الرحمن وافادة الحجاج .

وبين ان قطع المليشيات الحوثية بالطرق أضرت قوافل الحجيج ، فرحلة الحاج من صنعاء إلى اب ثم على عدن وشبوه أصبحت صعبة جداً وطويلة وسببت في تأخير الحاج فمسافة الخمس ساعات التي يقطعها الحاج أصبح يقطعها في يومين بسبب ترصدهم للطرق الواصلة بالمدن ، وهذي من جرائم الحوثي التي ضيق على الناس الكثير من أمورهم وحتى طالت مناسكهم .