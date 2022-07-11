شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية علاقاتنا بمصر قوية وهناك توافق في الرؤى للتصدي لمسيسي الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن خادم الحرمين الشريفين و سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ لهما بصمات كبيرة من خلال الخدمات التي تم تقديمها لحجاج بيت الله الحرام بجميع المشاعر و المناسك لحجاج بيت الله الحرام منذ دخول الحاج الى المطارات و أخذ التأشيرات وحتى الانتهاء من المناسك وهو يتمتع بكل سبل الراحة و الصحة و الأمن و ما قدمته المملكة بهذه القدرة الكبيرة على استيعاب الحجاج و تهيئة الظروف المناسبة لتأدية المناسك وهو في أحسن حال.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب اللقاء الذي جمعه بفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية، فضيلة الدكتور شوقي علام، مساء اليوم الأحد الأول من أيام التشريق بمقر الوزارة في مشعر منى على هامش زيارته الحالية لتأدية مناسك الحج.

وبين "آل الشيخ" أن التطور التكنولوجي الذى شهدته جميع مناسك و مشاعر الحج هذا العام ، لمواكبة جميع الأسباب التي تعين على تقديم الخدمة الأفضل للقادمين لهذه الأراضي المقدسة ، مؤكدا أن التقنية الحديثة الآن في تطور سريع و ملموس في ظل النهضة الكبيرة التي تمر بها المملكة والتي لم يسبق لها مثيل في عهد خادم الحرميين الشريفين الذى يوجه دائماً بأخذ التطور النافع للأمة أجمع ولسمو ولى العهد محمد بن سلمان و الذى نعتبره في السعودية هبة الله لهذا البلد العظيم التي تعتبر قبلة المسلمين، حيث خطى خطوات جبارة لتنفيذ توجيها خادم الحرمين الشريفين و يقوم بكل ما يمكن للوصول بالمملكة و العالم الإسلامي إلى أفضل الأماكن التي ينبغي أن تصل إليها الأمة .

وتابع معالي الوزير "آل الشيخ" بأن ولى العهد يأخذ بكل جديد و يطور ويسعى لخدمة الإنسانية و المسلمين من خلال العناية الكبيرة التي يوليها لأطهر بقعة على الأرض مكة المكرمة و مدينة رسول الله صل الله و عليه و سلم فهو يعمل ليل نهار لخدمة المملكة العربية السعودية ، وأيضا السعي لخدمة المسلمين في جميع أنحاء العالم من خلال أعمال كبيرة بالمشاعر المقدسة.

وأشار معاليه أن وزارة الشؤون الإسلامية مواكبة للتطور التكنولوجي ومن أمثلة ذلك "الروبوت" الذى يسعى بين الناس في الأماكن التي يتكاثر فيها الحجاج ومن خلاله يتحدث الحاج بالصوت و الصورة مع المفتى و الذين يبلغ عددهم بوزارة الشؤون الإسلامية أكثر من 480 مفتي منهم 177 مفتي بالكبائن التي توجد بالمشاعر متواصلين مباشرة "بالروبوت" و الهاتف اليدوي والرد الفوري على جميع الاستفسارات .

وأوضح "آل الشيخ" أن الوزارة قامت بتطوير منظومة فلترة الهواء بالمساجد ، ففي مسجد نمرة الذى يستوعب 150 ألف حاج في خلال الساعة الواحدة يتم فلترة الهواء مرتين و يأتي بهواء جديد مع منظومة التكييف التي عمت المسجد و كذلك مسجد الخيف الذى تدخله الآن ولا تجد أي روائح و مسجد المشعر الحرام كله وسائل حديثة ، و لا شك أنه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفيين و عمل دؤوب من ولى العهد.

وتابع معاليه : أن وزارة الشؤون الإسلامية تقوم بنشر الوسطية والاعتدال وسط توافق في الرؤى مع جمهورية مصر العربية الشقيقة بما يوافق القرآن الكريم و السنة النبوية ،و هو ما يمثل التقدير الذي يكنه علماء المملكة العربية السعودية لعلماء مصر ، و ما يكنه أيضاً العلماء المصريين من احترام لعلماء المملكة .

وجدد معالي الوزير " آل الشيخ " في ختام تصريحاته على أن وزارة الشؤون الإسلامية تتعاون مع دار الإفتاء و الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمصر الغالية و الجميع متفق على تحديد المسار الذى تم اختطافه في فترة من الزمن من خلال تسيس الدين ونعمل وفقاً لما جاء في القران الكريم و السنة النبوية و نشر الدين بحكمة و عدل وعدم استغلال الدين لمصالح دنيوية.