الكويت.. تفاصيل مثيرة حول قصة الطفل «صقر المطيري»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية “إدارة مباحث محافظة الأحمدي”، تمكنت من حل قضية الطفل المفقود منذ أيام “صقر نايف المطيري”، واتضح أنه تعرض لجريمة قتل من أحد أقاربه.

وأوضحت الإدارة أنه بعد التحريات المكثفة، تم التوصل إلى مكان الجريمة، وبالبحث عن الطفل المفقود، تبين أن القاتل دفنه في إحدى المناطق، وجاري اتخاذ اللازم بحق الجاني، واستكمال التحقيقات الخاصة بالقضية لإحالتها للجهات المختصة.

إلى هنا والقضية لم تنته، بل نستطيع أن نقول أنها بدأت، حيث أكدت صحيفة ”الراي“ المحلية نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن “الجثة هي للطفل ذاته الذي تم الإعلان عن فقدانه عقب أن طرده شقيقه الأكبر برفقة بقية إخوته الأطفال من منزلهم”.

ونعى المدونون الكويتيون، الطفل الذي تم تدشين وسم باسمه قبل أيام، ضمن حملة أطلقوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن الطفل الذي عرض متطوعون مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عنه.

وكانت صحيفة “الراي” أيضا قد نقلت قبل نحو أسبوع عن مصدر أمني قوله: “إن مواطنة أبلغت أحد المراكز الأمنية في الأحمدي بعثورها على 3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 6 سنوات في الشارع بمفردهم وهم في حالة خوف واضحة عليهم”.

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وأوضحت السيدة التي آوت الأطفال في منزلها حتى قدوم قوات الأمن، أن ”الأطفال أبلغوها بأن لهم أخا رابعا مفقودا منذ 4 أيام ولا يعرفون عنه شيئا“.

وأكد المصدر أن “المعلومات الأولية المتوفرة بشأن هؤلاء الأطفال تشير إلى أن والدهم متوفى، وأن والدتهم وهي كويتية موجودة في السجن لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقها، وأن الأطفال كانوا برفقة شقيقهم يبلغ من العمر 19 عاما، وهو من رماهم في الشارع”.

وأوضح المصدر أنه تم استلام الأطفال من السيدة، وقال: إن “اثنين من الأطفال تم تسليمهم إلى إدارة الرعاية في وزارة الشؤون الاجتماعية بعد أن تم فحصهم في مستشفى العدان للتأكد من سلامتهم، وإن وجودهم في إدارة الرعاية سيكون مؤقتا حتى معرفة الوضع القانوني لهم لعدم امتلاكهم أي إثبات، وإن الطفل الثالث وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة يبلغ من العمر 3 أعوام، جار تسليمه لوالدته في السجن لترعاه بناء على طلبها”.

وكان الإعلامي خالد عبدالرزاق الحسن قد أشار إلى الحادثة، وناشد وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف وضابطا في وزارة الداخلية للبحث عن الطفل، مؤكدا أنه يملك معلومات خطيرة.