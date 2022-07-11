بالفيديو.. رذاذ الماء يلطف الأجواء في منشأة الجمرات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

في أول أيام التشريق وحيث يرمي ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الجمرات، أظهر مقطع فيديو البخاخات الآلية التي تم الدفع بها في المشاعر المقدسة، لرش رذاذ الماء لتلطيف الأجواء أثناء أداء المناسك.

وأوضح مقطع الفيديو الذي بثته قناة الإخبارية، رذاذ الماء المنتشر في كل مكان من أجل تلطيف الأجواء في منشأة الجمرات.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه ، وزارة الحج والعمرة عن الطريقة المثلى لكيفية رمي الجمرات أيام التشريق، مع التكبير، “الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرةً وأصيلا”.

وأشارت الوزارة إلى أن كيفية رمي الجمرات أيام التشريق، يكون عن طريق هذه الخطوات السبع:

1 ـ الالتزام بوقت الخروج لرمي الجمرات.

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2 ـ إتباع الطريق الصحيح للرمي.

3 ـ رمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات.

4 ـ الابتعاد عن الجمرة قليلا ورفع اليدين بالدعاء.

5 ـ رمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات.

6 ـ الدعاء والابتهال.

7 ـ رمي جمرة العقبة ولا يشرع الدعاء بعدها.