شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للموسم الجديد.. صفقة عالمية على رادار الشباب السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدى نادي الشباب السعودي، برئاسة خالد البلطان، رغبته في الحصول على خدمات نجم هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

الشباب يفاوض ماورو إيكاردي

وكشفت صحيفة "الميدان الرياضي"، أن نادي الشباب السعودي، يسعى للحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت أن إدارة نادي الشباب السعودي، دخلت في مفاوضات مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، بعقد لمدة موسم بنظام الإعارة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، قد أنهى الموسم المنصرم من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الرابع برصيد 55 نقطة.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، يستعد لملاقاة نظيره ناساف كارشي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، يوم الجمعة الموافق الثالث من شهر فبراير المقبل.