شكرا لقرائتكم خبر عن ثالث لاعب يغادر فريق أهلي جدة السعودي بعد الهبوط والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - غادر ثالث اللاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي خاصة أن الفريق هبط إلى دوري الدرجة الأولى في موسم 2022-2023، بعد ان احتل الفريق المركز الخامس عشر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 32 نقطة ليهبط ومعه كلًا من الفيصلي والحزم.

أليوسكي يقترب من الرحيل عن أهلي جدة

وبعد تلك الهبوط ظهرت حالة من الغضب الشديدة من الجماهير على مجلس الإدارة وطالبوا برحيلهم بقيادة ماجد النفيعي، والمدير التنفيذي للفريق موسي المحياني.

وأشارت بعض التقارير الصحفية في السعودية إلى أن النجم السوري الكبير عمر السومة اقترب من مغادرة النادي إلى صفوف فريق القادسية الكويتي الذي لعب له من قبل.

ويعتبر ثالث لاعب يرحل عن الفريق هو اللاعب المقدوني إزغيان أليوسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ويرحل عن صفوف الراقي.

اللاعب بات قريب للغاية من الانتقال إلى فريق طرابزون سبور التركي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن اللاعب أليوسكي قد انضم إلى الفريق قادمًا من صفوف نادي ليدز يونايتد الإنجليزي في عام 2021.

وكان حسين المقهوي هو أول اللاعبين الذي رحلوا عن الفريق وانتقل إلى نادي الفتح، وبعدها غادر البرازيلي كارلوس إدواردو إلى فريق بوتافوجو البرازيلي.

مهارات أليوسكي