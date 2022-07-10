شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شؤون الحرمين تستعد لاستقبال الحجاج في طواف الوداع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استكمالا لخطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التشغيلية لموسم الحج المبارك لهذا العام 1443 هـ ، تستعد الرئاسة لاستقبال الحجاج في طواف الوداع، حيث يشهد المسجد الحرام وساحاته توافد حجاج البيت العتيق في اليوم الثاني من أيام التشريق من مشعر منى، وذلك في حشود غفيرة تحفها الرحمة والسكينة ويملأها الأمن والسلام لأداء طواف الوداع لليوم 12 و 13 لحجاج الداخل ويوم ١٤ لحجاج الخارج البالغ عددهم مليون حاج .

و استعدت الرئاسة لاستقبال هذه الحشود وفق خطتها التنظيمية المعدة لحج هذا العام، إذ وضعت جميع الوكالات الإدارات التابعة لها خطط لهذه النفرة بالمشاركة مع الجهات المعنية والمشاركة في بيت الله الحرام لإنجاح هذه الخطط وتيسيرا لحجاج بيت الله من إتمام ركنهم الأخير من أركان وشعائر الحج .

وتأتي هذه الجهود والخدمات المقدمة انطلاقا من حرص واهتمام ولاة الأمر - حفظهم الله-، لتوفير بيئة صحية وآمنة تعين حجاج بيت الله الحرام على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، ومتابعة حثيثة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.