محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تتأهب المدينة المنورة بدءاً من مساء غد الاثنين لاستقبال طلائع وفود ضيوف الرحمن المتعجلين منهم الذين منّ الله تعالى عليهم أداء فريضة الحج لهذا العام وذلك لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

كانت هذه تفاصيل خبر بـ «منظومة» متكاملة من الخدمات.. المدينة المنورة تتأهب لاستقبال الحجاج «المتعجلين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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