دخول مجاني لجماهير آسيوية شباب اليد بمدينة خليفة الرياضية

محمد بن مسعود - الدمام - قررتْ اللجنة المنظمة للبطولة الآسيوية السابعة عشرة للشباب لكرة اليد إقامة مباريات البطولة على صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى، حيث تنطلق البطولة يوم الجمعة القادم وتستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الحالي. وتم تحديد صالة خليفة الرياضية نظرًا لما تتميز به الصالة من مرافق متكاملة لاحتضان الحدث الآسيوي بالنسبة للمنتخبات المشاركة وأعضاء اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة اليد، بالإضافة الى الطاقة الاستيعابية للجماهير المتوقع تواجدها لمساندة منتخبنا الوطني للشباب.

وسبق لصالة خليفة الرياضية استضافتها للعديد من بطولات كرة اليد الآسيوية وكان آخرها بطولة الناشئين سنة 2016، وبطولتي الرجال المؤهلتين الى نهائيات كأس العالم.

كما تقرر دخول الجماهير بالمجان لتقديم الدعم الكامل لمنتخب الشباب في مهمته الآسيوية، بالإضافة الى تخصيص جوائز ومكافآت مالية يتم السحب عليها خلال المباريات.

ويشارك في البطولة الآسيوية السابعة عشر للشباب 8 منتخبات آسيوية، موزعة على مجموعتين تضم الأولى: منتخبات كوريا الجنوبية، السعودية، الكويت، وإيران، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات: البحرين، اليابان، الهند وباكستان وتتأهل المنتخبات الأربع الأولى الى نهائيات كأس العالم في العام القادم.