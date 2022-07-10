المصور المحاري ضمن وفد الاتحاد الدولي لكأس آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - يُشارك عضو المركز الإعلامي في الاتحاد البحريني لكرة السلة، المصور أحمد المحاري في بطولة كأس آسيا 2022 والتي ستقام في العاصمة الأندونيسية جاكرتا خلال الفترة من 12 ولغاية 24 يوليو الحالي، وذلك بصفته عضوًا ضمن وفد الاتحاد الدولي لكرة السلة (فرع آسيا) المشرف على البطولة، نظرًا لكفاءته في هذا المجال ولكونه أحد مصوري (النخبة) المعتمدين بشكل رسمي من (الفيبا).

وغادر المحاري إلى جاكرتا للمشاركة في الجانب الإعلامي لهذا الحدث، وبدأ مهامه في تصوير المنتخبات من خلال جلسات التصوير الرسمية لكل منتخب والتي تكون قبل انطلاق المنافسات، وبعدها سيتفرغ لتصوير المباريات بشكل يومي، علماً بأن منتخبنا الوطني يُشارك في نفس البطولة.

ويأتي اختيار المحاري لهذا الحدث، تأكيداً لتميز البحرين في مختلف المجالات الرياضية، وتنوع الكفاءات البحرينية وإبداعها سواءً على الصعيد المحلي أو الخارجي، وهو دليل واضح على تميز الكوادر التي يضمها المركز الإعلامي في اتحاد السلة، وشارك المحاري في تصوير منافسات بطولة كأس آسيا لمنتخبات الناشئين تحت 16 عامًا والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الشهر الماضي وبدعوة من الاتحاد الآسيوي.