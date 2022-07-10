موسى قرش يغادر للمشاركة في دورة الألعاب العالمية بأمريكا

محمد بن مسعود - الدمام - غادر رئيس الاتحاد البحريني للترايثلون عبدالله عبدالسلام ولاعب المنتخب الوطني موسى قرش إلى مدينة برمنغهام بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للمشاركة في النسخة الحادية عشرة من دورة الألعاب العالمية التي تقام خلال الفترة من 7 ولغاية 17 يوليو المقبل، وذلك بعد تأهل القرش في مسابقة الدواثلون بعدما حقق المركز الرابع في البطولة الآسيوية التي أقيمت في مملكة البحرين بشهر مارس الفائت.

وتأتي مشاركة قرش كحدثٍ تاريخي في هذه الدورة، حيث تسجل مملكة البحرين مشاركتها التاريخية الأولى في دورة الألعاب العالمية التي ينظمها الاتحاد العالمي للألعاب العالمية كل أربع سنوات، وهي مخصصة للألعاب غير الأولمبية، وسيتنافس في نسخة هذا العام نحو 3600 رياضي ورياضية يمثلون 100 دولة في 36 رياضة.

وكان القرش قد أنهى معسكره التدريبي الخارجي الذي أقيم في المغرب في الفترة من 11 مايو الفائت واستمر حتى 8 يوليو الجاري، قبل عودته إلى المملكة؛ تمهيدًا لمغادرته إلى أمريكا للمشاركة في هذا النسخة من دورة الألعاب العالمية.

ومن جهته، قال رئيس الاتحاد البحريني للترايثلون عبدالله عبدالسلام، أن هذه المشاركة تمثل حدثًا تاريخيًا للرياضة البحرينية كونها تأتي في المشاركة الأولى للبحرين في دورة الألعاب العالمية، وقال عبدالسلام «تأهل البطل البحريني موسى قرش إلى دورة الألعاب العالمية انجاز كبير يضاف إلى إنجازات الرياضة البحرينية، خصوصًا وأن هذه الدورة ستشهد مشاركة أبطال العالم في رياضة الدواثلون، وتواجد بطل بحريني في المنافسات تأكيد لمكانة الرياضة البحرينية على المستوى العالمي».

وأضاف عبدالسلام، «الاتحاد عمل على توفير كافة التجهيزات لموسى قرش من أجل هذه المشاركة والظهور بأفضل صورة ورفع علم البحرين عالياً في هذا المحفل العالمي، وتطلعاتنا كبيرة في أن يحقق البطل موسى نتائج إيجابية في مشاركته الأولى بدورة الألعاب العالمية».