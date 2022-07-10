كمال يهنئ سمو الشيخ ناصر بن حمد بلقب بطولة سامورين للقدرة

محمد بن مسعود - الدمام - هنّأ مروان فؤاد كمال القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب والرياضة قائد الفريق الملكي للقدرة، بمناسبة فوز سموه بالمركز الأول في سباق 160 كم، ببطولة سامورين الدولية للقدرة في سلوفاكيا، وسط مشاركة نخبة من فرسان العالم.

وأكد كمال على أن البحرين أضحت رائدة على المستوى الرياضي بفضل الاهتمام والدعم الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للرياضة والرياضيين، مشيرًا إلى الرعاية التي يوليها جلالته لرياضات الخيل والفروسية والتي جعلت من المملكة في مصاف دول المقدمة عالميًا.

وأضاف: «إن فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بلقب بطولة سامورين الدولية في سلوفاكيا يعد إضافة لسجل سموه المليء بالبطولات والانجازات العالمية في عالم رياضة القدرة والفروسية»، مؤكدًا على أن هذا الإنجاز يعزز من مكانة المملكة والفريق الملكي للقدرة على صعيد سباقات القدرة العالمية، متمنيًا لسموه دوام التوفيق والنجاح.