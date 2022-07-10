دعيج بن سلمان يهنئ ناصر بن حمد بلقب بطولة سامورين للقدرة

محمد بن مسعود - الدمام - رفع الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أصدق التهاني وأسمى التبريكات إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، بمناسبة فوز سموه بالمركز الأول في بطولة سامورين الدولية للقدرة في سلوفاكيا لمسافة 160 كم بمشاركة نخبة من فرسان العالم.

وأكد الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة على أن ما وصلت إليه رياضة الفروسية والقدرة البحرينية من تميز على المستوى العالمي يعود للرعاية التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للقطاع الرياضي والشبابي، مشيرًا إلى أن الرياضة باتت ايقونة تعرف بها البحرين في مختلف المحافل الخارجية، لما تحققه من إنجازات مشرفة بفضل هذا الدعم الكبير من لدن جلالته حفظه الله ورعاه.

وأشار الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة إلى أن توالي إنجازات سموه والقدرة البحرينية تأتي تأكيدًا على المكانة التي يحتلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على صعيد هذه الرياضية، من خلال الاهتمام الذي يوليه لسموه للفريق الملكي للقدرة وتحفيز كافة فرسان الفريق لتحقيق أفضل النتائج ورفع علم البحرين عاليًا في كافة البطولات.