سلمان بن محمد يشهد ختام بطولة آسيا الأولى للمصارعة تحت 15 و20 عامًا

محمد بن مسعود - الدمام - أُسدل الستار يوم أمس على منافسات النسخة الأولى من بطولة آسيا للمصارعة تحت 15 و20 عامًا، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والتي نظمها الاتحاد البحريني للمصارعة بالتعاون مع المجلس البحريني للألعاب القتالية والاتحاد الآسيوي للمصارعة تحت إشراف الاتحاد الدولي للمصارعة، وذلك في الفترة 2-10 يوليو المقبل على صالة مدينة خليفة الرياضية.

وشهد سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية منافسات اليوم الختامي من البطولة، والتي أقيمت خلالها نزالات اليوم الثاني والأخير لمسابقة المصارعة الحرة FREESTYLE للشباب تحت 20 عامًا، بمشاركة 42 لاعبًا يمثلون 12 دولةً، هي الهند، إيران، العراق، الأردن، اليابان، كازاخستان، قرغيزستان، كوريا الجنوبية، منغوليا، طاجاكستان، الصين تايبيه، أوزبكستان.

وقد أشاد سموه بالمستويات الرفيعة التي قدّمها اللاعبون خلال نزالات اليوم الأخير، والتي عكست الروح القوية التي استطاعوا من خلالها المنافسة على تحقيق المراكز الأولى في هذه المسابقة، مثنيًا سموه على الجهود المتميزة التي بذلتها اللجنة المنظمة برئاسة عبادة عدنان الملا رئيس الاتحاد البحريني للمصارعة في الإعداد والتحضير المثاليين لإنجاح هذه البطولة وإظهار هذا الحدث الرياضي القاري في أبهى صورة على أرض المملكة.

سلمان بن محمد يجتمع برئيس الاتحاد الآسيوي

اجتمع سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة برئيس الاتحاد الآسيوي للمصارعة دولت تروليخانوف، بحضور أمين السر العام للمجلس البحريني للألعاب القتالية راجي عبدالرحمن، ورئيس الاتحاد البحريني للمصارعة عبادة عدنان الملا، وعدد من الاتحادين البحريني والآسيوي للمصارعة.

وفي بداية اللقاء، نقل سموه تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وتهاني سموه بنجاح النسخة الأولى لبطولة آسيا للمصارعة تحت 15 و20 عامًا، وتمنيات سموه للاتحاد القاري دوام التوفيق.

وخلال الاجتماع، أشاد سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة بالجهود التي يبذلها الاتحاد الآسيوي للمصارعة، بما يسهم في دعم وتطوير هذه اللعبة.

بعدها، ناقش سموه مع رئيس الاتحاد الآسيوي للمصارعة سبل تعزيز علاقات التعاون، بما يحقق الأهداف المشتركة في تعزيز الجهود للإسهام في رفع مستوى لعبة المصارعة محليًا وإقليميًا وقاريًا، بما يدفع المصارعة الآسيوية لتقديم أفضل المستويات وتحقيق النتائج المتميزة من خلال مشاركات المنتخبات الوطنية بالقارة في مختلف البطولات الدولية ودورات الألعاب الأولمبية، مؤكدًا سموه أن مملكة البحرين ووفق رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للنهوض بالألعاب القتالية بما فيها لعبة المصارعة، قد اتخذت خطوات واضحة في دعم انتشار هذه الرياضة في المجتمع الرياضي المحلي، وتشجيع الناشئة والشباب على ممارسة هذا النوع من الألعاب الرياضية، بما يحقق الأهداف والتطلعات لتشكيل الفرق والمنتخبات الوطنية بمختلف الأعمار، لتعزيز الحضور البحريني في مختلف المشاركات، مضيفا سموه أن هذه البطولة قد شهدت أول مشاركة للبحرين بمنتخب وطني تحت 15 عامًا، ما يعكس وبشكل واضح تلك الخطوات المبذولة لدعم وتطوير هذه الرياضة ودفعها تحقيق الإنجازات للرياضة البحرينية خلال الفترة القادمة.

سموه يكرّم الاتحاد الآسيوي

كرم سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الاتحاد الآسيوي للمصارعة، إذ سلم سموه لرئيس الاتحاد الآسيوي درعًا تذكاريةً تقديرًا للجهود التي يبذلها الاتحاد القاري في سبيل تعزيز انتشار لعبة المصارعة على مستوى القارة، ودعم جميع الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلته، لرسم الخطط والبرامج التي ترتقي بمستوى هذه اللعبة وجميع منتسبيها وتدفعها للمنافسة وتحقيق النتائج المشرفة في مختلف المشاركات.

الآسيوي يهدي المجلس كتاب «ثورة المصارعة في آسيا»

أهدى رئيس الاتحاد الآسيوي للمصارعة دولت تروليخانوف كتاب «ثورة المصارعة في آسيا» إلى المجلس البحريني للألعاب القتالية.

واستقبل مسئولي المجلس البحريني للألعاب القتالية، رئيس الاتحاد الآسيوي، حيث قدّم لهم الكتاب الذي يحتوي على العديد من الأبواب المتعلقة برياضة المصارعة الآسيوية وانطلاقتها حتى وصولها إلى البطولة الآسيوية تحت 15 و20 عامًا.

واحتوى الكتاب على إحصائيات متعلقة بالبطولات الآسيوية للمصارعة ونبذة تاريخية عن انطلاقة اللعبة في آسيا واكتشاف المواهب الصغيرة، إضافة إلى سجلات الفائزين من لاعبين ولاعبات في البطولات الآسيوية السابقة ونبذة عن الدول التي استضافة البطولات، علاوة على وصول المصارعة الآسيوية إلى العالمية.

وأشاد مسؤولو المجلس البحريني للألعاب القتالية بالمحتوى الذي ضمه الكتاب والصور التاريخية التي ضمها.

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي دولت ترليخانوف حرص الاتحاد الآسيوي على توثيق كل البطولات التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع الاتحادات المنضوية تحت مظلته طوال الفترة الماضية، مبينًا أن كتاب «ثورة المصارعة في آسيا» يُعد مرجعًا قيمًا لجميع الاتحادات، في ظل أنه يحتوي على معلومات قيمة عن تاريخ اللعبة العريقة التي وصلت إلى العالمية وشقت طريقها بنجاح نحو التطور والازدهار.

هدية تذكارية لرئيس الاتحاد الآسيوي للمصارعة

سلّم رئيس الاتحاد البحريني للمصارعة عبادة عدنان الملا هدية تذكارية لرئيس الاتحاد الآسيوي للمصارعة دولت تروليخانوف، وذلك خلال حفل ختام منافسات البطولة. إذ وجّه رئيس الاتحاد البحريني للمصارعة لرئيس الاتحاد الآسيوي الشكر والتقدير على ثقته الكبيرة بمملكة البحرين، ومنحها حق استضافة وتنظيم أول نسخة لبطولة آسيا للمصارعة تحت 15 و20 عامًا، مؤكدًا أن هذه الثقة دفعت الاتحاد البحريني للمصارعة بالتنسيق مع الجهات المتعاونة والمساندة للإعداد والتحضير بشكل مثالي لإنجاح وإبراز هذا الحدث الرياضي القاري.

أول ميدالية عربية في البطولة لـ«العراق»

وشهد اليوم الختامي للبطولة إحراز المصارعة العربية اول ميدالية في هذه البطولة عبر لاعب المنتخب العراقي تحت 20 عامًا حسن الجمالي، إذ أحرز المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 74 كيلوجرامًا ضمن منافسات اليوم الأخير لمسابقة المصارعة للشباب تحت 20 عامًا. إذ فاز اللاعب الجمالي على اللاعب القرغيستاني إسلام بيك بنتيجة 10 مقابل 4، في المباراة التي جمعت اللاعبين لتحديد المراكز من 3-5 في هذه المسابقة.