بحسب أخبار إعلامية عربية.. المحرق يوقّع مع العقبي

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت أنباء إعلامية مصرية وجزائرية في الأيام الأخيرة عن توصل نادي المحرق مع اللاعب الجزائري هشام العقبي لتمثيل الفريق في الموسم القادم، وأكدت المصادر أن اللاعب سيصل للبحرين خلال الأيام القليلة القادمة لتوقيع العقد بشكل رسمي مع انطلاقة فترة الإعداد للموسم القادم.
ولم يصدر لغاية الآن أي تعليق رسمي من جانب إدارة نادي المحرق حول التعاقد مع العقبي سواء بتأكيد الصفقة أو نفي الخبر خصوصًا مع كثرة الأنباء الإعلامية التي ربطته بالعديد من اللاعبين المحترفين في الأيام الأخيرة.
واللاعب العقبي الخليج 365 له اللعب مع أندية جزائرية عديدة وهي اتحاد الحراش واتحاد بلعباس ومولودية وهران ونصر حسين داي واتحاد بسكرة، قبل أن يتجه للملاعب الخليجية وتحديدًا السعودية ويخوض تجارب عديدة مع أندية ضمك والجبلين وأحد وأخيرًا الدرعية، والعقبي يجيد اللعب في مراكز خط الوسط ويبلغ من العمر 32 سنة، ويمتلك خبرة جيدة.
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