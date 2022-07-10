ثلث الأضحية لدعم الجمعيات الخيرية

أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة «ثلث الأضحية»، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تتيح للسكان التبرع بجزء من أضاحيهم، إلى الأسر المحتاجة والمسجلة لدى عدد من الجمعيّات الخيرية في العاصمة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتسعى الأمانة من خلال المبادرة إلى تمكين الجمعيات الخيرية، من العمل في المجالات المجتمعيّة، من خلال إتاحة إمكان تبرع السكّان بثلث الأضحية عبر 3 مسالخ، هي: مسلخ المونسية، والعزيزية، وجنوب الرياض، لتتولى الجمعيات تجهيزها وتغليفها، وتسليمها للأسر المسجلة في قوائمها.

وتتضمن المبادرة تولي الجمعيّات الخيرية، الدور التوعوي والتعريفي للمتبرعين عبر ثلاثة منافذ معتمدة، إلى جانب تجهيز 15 مركبة مبردة لشحن التبرعات، بعد استلامها ومطابقة الوزن والإيصال على الشحنات، ووضعها في الصناديق المخصصة لجمعها، لتليها مرحلة نقل الشحنة من المنفذ إلى الثلاجات المجهزة داخل الجمعيات، لتُقطَّع الأضاحي وتُغلَّف وتُخزَّن، ثم تُوصَل إلى الأسر المحتاجة.

وتأتي مبادرة أمانة منطقة الرياض «ثلث الأضحية»، في إطار اهتمامها بتعزيز الدور المجتمعي في القطاع البلدي، وبناء شراكات متينة وفاعلة مع القطاعات غير الربحية، لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط، فيما بين السكّان والجهات الخدمية العاملة.