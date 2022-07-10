إقبال على الورود والهدايا

سجلت متاجر بيع الورود والهدايا، إقبالا كبيرا خلال العيد، وحفز ذلك باعة الورد على الخروج بأفكار وتصاميم للباقات، وتنسيق ألوانها وطرق عرضها، مع تنوع واختلاف أحجامها ومناسبة إهدائها، حرصاً منهم على جذب عملائهم وتلبية رغباتهم.

وتنتج مزارع تبوك جميع أنواع الورود، أبرزها أزهار الجيبسوفيلا بأصنافها المختلفة، وأزهار القرنفل، والجوري بمختلف ألوانه، والأفالانش الأبيض، التي تعد من أفضل أنواع الورد في العالم، وورود الماجيك ريد، وأنجيلينا، وبرستيج وهي من أصناف الورود الحمراء، بالإضافة إلى ورود ميليفا وهي من أشهر أنواع الورود البرتقالية، وورود كرونوس ودوكات وريفيفال، التي تعد من أصناف الورود الوردية، وديب ووتر وزهرة الأقحوان ضمن مجموعة متنوعة من الألوان، مثل الأبيض والأحمر والأصفر، والوردي والأرجواني وزهرة اليليوم، مما أهل المنطقة للمنافسة دولياً، في إنتاج ما يزيد على 30 مليون وردة سنوياً، واستمرارها في التوسع في زيادة زراعته، عبر خطط على مراحل مستقبلية.