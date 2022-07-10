البيئة مشرفة على المسالخ

تشرف وزارة البيئة والمياه والزراعة لأول مرة هذا العيد، على سوق الأنعام والمسالخ النموذجية للذبح، وذلك بعد انتقال أسواق النفع العام وبعض المواقع المرتبطة بها، إلى وزارة البيئة من قبل أمانات المناطق.

ووضعت الوزارة خططا للمسالخ النموذجية، بتطبيق الحجز الإلكتروني في مسالخ مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك تخصيص مسار خاص لذوي الهمم والنساء، وتوفير نقاط انتظار مجهزة للمتطوعين وأصحاب الأضاحي.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة بفرع المدينة المنورة، ممثلة بدارة الثروة الحيوانية، وضعت خطة ميدانية، وبدأ فرع الوزارة بتنفيذها في أسواق الماشية والمسالخ، والوقوف على المبادرات والخدمات المستحدثة، من خلال توفير مساحات إضافية بإجمالي 24 ألف متر مربع، وتهيئة 23 مسلخا وأماكن خاصة بالجهات المشاركة.