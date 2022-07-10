79 قرارا بحق مخالفين لأنظمة الحج في 4 أيام

أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة خلال الأربعة أيام الماضية للحج، 79 قراراً إدارياً بحق عدد من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بأداء الفريضة. وتضمنت القرارات عقوبة السجن والغرامة المالية والتشهير وترحيل الناقلين من المقيمين، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل، فيما تعمل اللجان الإدارية الموسمية، على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج. قرارات إدارية لمخالفين 12/7 11 قراراً إدارياً 12/8 19 قراراً إدارياً من 8 - 9/ 12 23 قراراً إدارياً 10/ 12 26 قراراً إدارياً



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