تنظيم للحشود في أول أيام التشريق

توجه حجاج بيت الله الحرام أمس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك - أول أيام التشريق - إلى منشأة الجمرات بمشعر منى، لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعاً للرسول الكريم.

وخصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود، على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات، لضمان انسيابية حركة الحجيج بفضل الله ثم بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شُيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي، وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر، والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى.

وتابع مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، حركة تفويج ضيوف الرحمن على منشأة الجمرات.