900 إعلامي ينقلون المناسك لدول العالم

وتركزت المواد الإعلامية التي تم نشرها ونقلها عبر هذه الوسائل الإعلامية المشاركة في موسم الحج على عكس الصورة الإيمانية والمشاهد الحية التي تعايشت معها أفئدة ضيوف الرحمن؛ الذين احتضنتهم أرض المشاعر المقدسة لأداء مناسكهم في جوٍ من السكينة والوقار؛ مع إبراز مجهودات المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وتكاتف جهود مختلف الجهات المشاركة في هذا الموسم.
وأسهمت الوسائل الإعلامية في نقل الثقافة وإيصال رسالة الإسلام السامية إلى كافة أقطار الأرض، وتعريف العالم بركن الحج وشعائر الدين الحنيف، وإظهار الرسائل العظيمة للدين الإسلامي من اجتماع لمئات الآلاف من المسلمين في مكان واحد في وقت محدد كل عام ملبيين طائعين.
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