10 أشهر للوصول إلى المملكة والحج

التقى وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، بمقر الوزارة بمشعر منى، الرحالة العراقي آدم محمد، الذي قدم إلى المملكة سيراً على الأقدام من المملكة المتحدة، ويؤدي حالياً مناسك الحج بصحبة أسرته، مع جموع ضيوف الرحمن.

واستمع الوزير القصبي إلى إيجاز عن مراحل وظروف الرحلة، التي استغرقت 10 أشهر و25 يوماً بداية من ولفرهامبتون البريطانية، مروراً بـ 11 دولة «هولندا، ألمانيا، النمسا، المجر، صربيا، بلغاريا، تركيا، لبنان، الأردن» وصولاً للمملكة ليستقر به المقام في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

وأعرب الرحالة العراقي، عن بالغ شكره وتقديره لحكومة المملكة، ممثلة بوزارة الإعلام، وفي مقدمتهم الوزير القصبي على استضافته وإنهاء إجراءات تصريح الحج، ليكون ضمن ضيوف الرحمن هذا العام.