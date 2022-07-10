10 أشهر للوصول إلى المملكة والحج

واستمع الوزير القصبي إلى إيجاز عن مراحل وظروف الرحلة، التي استغرقت 10 أشهر و25 يوماً بداية من ولفرهامبتون البريطانية، مروراً بـ 11 دولة «هولندا، ألمانيا، النمسا، المجر، صربيا، بلغاريا، تركيا، لبنان، الأردن» وصولاً للمملكة ليستقر به المقام في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.
وأعرب الرحالة العراقي، عن بالغ شكره وتقديره لحكومة المملكة، ممثلة بوزارة الإعلام، وفي مقدمتهم الوزير القصبي على استضافته وإنهاء إجراءات تصريح الحج، ليكون ضمن ضيوف الرحمن هذا العام.
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