شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة القرن.. الشباب السعودي يستعد للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي من التعاقد مع نجم فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل دعم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الكروى الجديد من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الشباب يستعد للتعاقد مع إيكاردي

وكان خالد البلطان رئيس نادي الشباب قد أكد أنه لا يرغب في التواجد كل عام في المربع الذهبي فقط في الدوري السعودي، بل يسعى للحصول على الألقاب رفقة الفريق، مما قرر رحيل المدرب الروماني ماريوس سوموديكا، واقترابه من التعاقد مع مدرب برشلونة السابق كيكي ستين.

وتمكن الفريق السعودي من التعاقد مع أكثر من لاعب وأبرزهم هو محمد آدم نجم فريق ميامي الأمريكي، وتوصل لاتفاق مع مهاجم فريق الوحدة السابق أحمد عبده.

وكشف الحساب الرسمي للنادي عبر "تويتر" أن الفريق توصل لإتفاق مع كلًا من الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو من صفوف فريق كاشيوا ريسول الياباني، والبولندي الدولي كريتشوفياك لاعب كراسوندار الروسي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق.

ويجهز فريق الشباب في الوقت الحالى التعاقد مع الهداف الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب فريق باريس سان جيرمان حسب صحيفة "الميدان الرياضي" في السعودي الذي أكدت أن الفريق اقترب من الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لموسم واحد.

مهارات إيكاردي