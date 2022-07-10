شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا مدرب النصر يستعين بطبيب نفسي..طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استعان الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بطبيب نفسي، في جهازه المعاون.

النصر يتعاقد مع جارسيا:

وكان نادي النصر، تعاقد مع الفرنسي رودي جارسيا، في مطلع شهر يوليو الجاري، لتولي المهام الفنية للفريق الكروي الأول بالنادي.

النصر كان أنهى الموسم الماضي في بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المركز الثالث.

سر وجود طبيب نفسي في جهاز جارسيا:

وبحسب الإعلامي غيث العمري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قرر رودي جارسيا ضم المدرب ستيفان جوبارد، ضمن الطاقم الفني الخاص به في النصر.

وأوضح أن ستيفان جوبارد، سيكون مع معدًا ذهنيًا ومسؤولًا عن الجانب النفسي، للاعبي النصر، بالإضافة إلى مساعدته لـ جارسيا.

سبب اختيار جارسيا لـ جوبارد:

رودي جارسيا، يعرف جوبارد جيدًا، حيث سبق لهم العمل معًا خلال فترة تواجدهم مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي، حيث كان يعمل ستيفان على الجانب النفسي للاعبين.