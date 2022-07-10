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المدينة المنورة تتأهب لاستقبال الحجاج المتعجلين بدءًا من مساء الغد

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الدمام - شريف احمد - تتأهب المدينة المنورة بدءاً من مساء غد الاثنين لاستقبال طلائع وفود ضيوف الرحمن المتعجلين منهم الذين منّ الله تعالى عليهم أداء فريضة الحج لهذا العام وذلك لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.
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وأوضح رئيس لجنة الحج والزيارة الدكتور عيد التوم أن جميع الإدارات الحكومية والجهات المعنية بالمدينة المنورة أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن عقب أدائهم نسكهم بمتابعة وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة وذلك من خلال مواصلة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي بالشكل المطلوب وتطبيق الخطط التشغيلية لموسم ما بعد الحج لكافة القطاعات الحكومية المعنية بالحجاج .

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وأضاف الدكتور التوم أن لجنة الحج تعمل على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والصحية في المدينة المنورة ليكون العمل تنسيقيًا تكامليًا بين مختلف القطاعات ليحقق أعلى معايير الدقة والجودة والسرعة في التعامل مع الأمور الطارئة لا سمح الله . من جهة أخرى تواصل وكالة شؤون المسجد النبوي استعداداتها على كافة المسجد النبوي، استمرارها لتقديم الخدمات ورفع جاهزية منسوبيها، لخدمة ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج من خلال وضع خطط معينة باستقبال الزوار، وتنظيم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما ، إضافة إلى الصلاة بالروضة الشريفة، والعمل على تجهيز وتعقيم المسجد استعدادا لاستقبال المصلين، والتعاون مع الجهات المعنية والتطوعية في تقديم الخدمات المتنوعة في المسجد النبوي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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