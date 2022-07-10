شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين»: متوسط المدة الزمنية لقضاء الطواف اليوم بلغ 43 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

1443/12/11

الدمام - شريف احمد - بينت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن متوسط المدة الزمنية لقضاء الطواف بالصحن ليوم الأحدهـ بلغ 39 دقيقة.

كما بلغ متوسط الطواف بالدور الأرضي 49 دقيقة، و41 دقيقة متوسط الطواف في الدور الأول.

حيث نشرت رئاسة شؤون الحرمين "إنفوجرافيك" عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موضحة أن متوسط المدة الزمنية للطواف بلغ 43 دقيقة.

وأعطت الرئاسة أولوية لرقمنة جميع خدماتها، وإدخال التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية والأنظمة الملاحية والروبوتات الآلية ومصاحف برايل الإلكترونية؛ لتمكين القاصدين وتسهيل أداء مناسكهم.