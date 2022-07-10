“كفى” تقنع 250 حاجاً بالإقلاع عن التدخين في أول أيام العيد

محمد بن مسعود - الدمام - في أول أيام عيد الأضحى المبارك أعلن 250 حاجاً إقلاعهم عن التدخين وذلك بعد زيارتهم عيادة جمعية كفى بالمشاعر المقدسة ضمن مشروع معا ليكون الحرم بيئة نقية بالتعاون مع المجلس التنسيقي لخدمة حجاج الداخل وشراكة استراتيجية مع مؤسسة ابوغزالة الخيرية.

وأفاد مدير المشروع الأستاذ فيصل بن محمد المقاطي أنه خلال يوم واحد فقط تجاوب 250 حاجاً مع فريق الجمعية التوعوي وأعلنوا إقلاعهم عن التدخين وزاروا العيادة المتنقلة الموجودة بالمشاعر المقدسة ، وذلك بعد أن قدم فريق كفى 6 لقاءات تعريفية بينت مخاطر التدخين والمخدرات في مقر 6 حملات للحجيج ضمت أكثر من 8850 حاجاً .

وبيّن المقاطي أنه خلال هذه اللقاءات جرى توزيع أكثر من 6 آلاف سواك ، في حين حصل المستفيدون على أكثر من 7300 بروشور وبطاقة تثقيفية معربين عن سعادتهم بهذه اللقاءات التي جاءت ضمن الأجواء الروحانية والايمانية التي يعيشها الحجاج خلال رحلتهم الايمانية ، وتعد دافعاً وفتح صفحة جديدة مع النفس للإقلاع عن السموم في خير البقاع وخير الأزمان.