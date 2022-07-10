الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة هذه الدولة في أقرب فرصة ممكنة

محمد بن مسعود - الدمام - طالبت وزارة الخارجية الكويتية مواطنيها، بسرعة مغادرة سريلانكا وخاصة أماكن الاضطرابات والاحتجاجات. وأهابت الخارجية بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في سيريلانكا إلى تجنب مناطق الاضطرابات والاحتجاجات واتباع توجيهات السلطات المحلية والعمل على مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة. ودعت الوزارة في بيان صحفي، المواطنين الراغبين بالسفر إلى سيريلانكا إلى تأجيل سفرهم. أخبار قد تهمك كما دعت المواطنين الكويتيين المتواجدين في سيريلانكا للتواصل مع سفارة دولة الكويت في كولومبو على هواتف الطوارئ التالية لتسجيل بياناتهم وللاجابة على استفساراتهم ولتقديم المساعدة لهم في حال الحاجة إليها. طوارئ السفارة (0094773300077) طوارئ الوزارة (009652222540) (0096522225541).

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