شؤون الحرمين توفّر 4 شاشات تفاعلية بـ 6 لغات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (4) شاشات تفاعلية بـ(6) لغات، تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لقياس رضا قاصدي المسجد الحرام، التي تسهم في رقي الخدمات وحوكمة الأعمال بجميع أشكالها . وتقوم الشاشات برصد انطباعات ضيوف الرحمن بطريقة تفاعلية سهلة من خلال التعبير بحركة اليد سواء بالإعجاب أو عدمه ، وقياس الأداء والجودة والتميز ورضا القاصدين والقاصدات للمسجد الحرام. وتتميز الشاشات بدعمها قراءة آراء (10) أشخاص في نفس الوقت للتعبير عن انطباعاتهم بشكل مميز، وإمكانية التعرف على جنس ونوع الأشخاص خلال التقييم ( ذكر، أنثى، طفل )، كذلك التعرف على العمر التقريبي للأشخاص الذين قاموا بالتقييم وربط انطباعاتهم حسب رحلة ضيوف الرحمن والخدمات المقدمة لهم ، والرصد المباشر والتحليل للانطباعات وعرضها بشكل لحظي على الدانش رود . أخبار قد تهمك

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