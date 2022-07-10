فلكية جدة: رصد اقتران القمر الأحدب بنجم قلب العقرب بسماء المملكة الليلة

محمد بن مسعود - الدمام - قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن اقتران القمر الأحدب بنجم قلب العقرب سيتم رصده، مساء اليوم الأحد، في سماء المملكة.

وتابعت الجمعية، عبر تويتر، أنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي بداية الليل اليوم الأحد 10 يوليو 2022 اقتران القمر الأحدب المتزايد بنجم قلب العقرب باتجاه الأفق الجنوب شرقي في منظر مشاهد بالعين المجردة.

وقلب العقرب ألمع نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق؛ بحيث إن الشمس لا تعتبر شيئًا مقارنة به؛ حيث تبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومتر، لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ وقاطعًا تقريبًا 60% المسافة إلى كوكب المشتري.

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ويبعد قلب العقرب حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو في خريف عمره، والنجوم مثل قلب العقرب التي تكون في المراحل النهائية من حياتها تفقد كتلتها بسرعة وهذا يؤدي إلى أن الغازات تتدفق بطريقة حلزونية حول النجم.