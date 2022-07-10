شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات انتقال نجم برشلونة إلى النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات انتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة للانتقال إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد.

النصر يستعد للتعاقد مع بيانيتش

بيانيتش

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن فريق النصر السعودي يرغب في الوقت الحالى التعاقد مع النجم البوسني ميراليم بيانيتش خلال الفترة المقبلة استعدادًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكانت شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية قد أكدت أن الفرنسي روي جارسيا المدير الفني الجديد لفريق النصر السعودي طالب بضرورة التعاقد مع بيايتش من أجل تعزيز وسط الفريق خلال الفترة المقبلة.

المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الحالى يرغب في الحصول على خدمات يبانيتش والعودة إلى البيت الكتالوني بعد نهاية رحلة إعارته في صفوف بيشكتاش التركى.

وتواصلت إدارة النصر مع اللاعب بيانيتش من أجل الحديث معه فيما يخص إمكانية انتقاله إلى صفوف الفريق السعودي في الصيف الحالى، ولكن حتى وقتنا هذا لم تتقدم الإدارة بأي عرض رسمي.

ونجح النصر السعودي في التعاقد مع كلًا من جيسلان كونان الظهير الأيسر الإيفواري في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات.

جدير بالذكر أن بيانيتش لم يشارك مع برشلونة الإ في 30 مباراة فقط وقرر بعدها الفريق خروجه على نظام الإعارة.