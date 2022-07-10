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محمد الفلاح - تقدم الدولي التونسي حمدي النقاز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة والزمالك السابق، بشكوى ضد نادي الأهلي السعودي.

حمدي النقاز يتقدم بشكوى ضد أهلي جدة

وأكدت صحيفة عكاظ، أن حمدي النقاز، قام برفع دعوى قضائية ضد نادي أهلي جدة، وطالب خلالها من الراقي دفع 4 مليون و500 الف ريال.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سوف يقوم بإصدار قرار رسمي في نهاية الشهر الحالي، بخصوص هذه القضية.

ماذا قدم حمدي النقاز مع أهلي جدة

يشار إلى أن حمدي النقاز، خاض 8 مباريات فقط رفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، وصاحب قدومه إلى الراقي العديد من المشاكل والأزمات بسبب تسجيله بعد غلق باب القيد.

وهبط فريق أهلي جدة الأول لكرة القدم، إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، الموسم المنصرم.