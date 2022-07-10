بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. فعاليات متنوعة للمسنين والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - اطلقت دور ومراكز الإيواء للذكور والإناث التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمتطقة الرياض صباح الأمس العديد من الأنشطة والفعاليات للإحتفال مع مستفيديها من فئة المسنين والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة والأحداث بعيد الأضحى المبارك .

بدأت الفعاليات بحضور صلاة العيد للقادرين منهم ثم المشاركة في ذبح الأضاحي واعداد وتناول طعام الإفطار ثم تبادل التهاني والتبريكات بالعيد السعيد بين المستفيدين والكادر المكلف للعمل معهم ثم الإستعداد لبقية الغعاليات المسائية والتي تنفذ حسب رغبات وقدرات كل فئة من الفئات و تشمل الأمسيات والجلسات الداخلية واستضافة الفرق التطوعية وتنظيم الفعاليات المتنوعة بالإضافة إلى الزيارات الخارجية لمراكز التسوق التجارية والمشاركة في الفعاليات العامة التي تقام بهذه المناسبةو زيارة المدن الترفيهية والمعالم السياحية الأخرى .

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي ان الأنشطة والفعاليات في دور ومراكز الإيواء تواكب جميع المناسبات الدينية والإجتماعية والوطنية حيث بدأت فعاليات العيد من اول عشر ذوي الحجة بتنفيذ الأنشطة والبرامج التثقيفية الدينية للنزلاء تلاها برامج شراء الأضاحي ثم احتفالات عيد الأضحى المبارك لافتاً إلى أن ذلك يعد جزاءً من إهتمام القيادة الرشيدة ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بتحسين جودة الحياة لهذه الفئات وتوفير كافة اوجه الرعاية لهم .