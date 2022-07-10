سماحة مفتي عام المملكة يستقبل الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس استقبل سماحة مفتي عام المملكة ، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مقر إقامته بمنى، صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، رئيس الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق ، الذي قدم للسلام على سماحته.

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