اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يبعث برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم العائلة الملكية الكريمة جميل الصبر والسلوان.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
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