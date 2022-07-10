اخبار الخليج – إقبال جماهيري على فيلم الأنيمشين البحريني «سر الكهف» في كوريا الجنوبية والصين

محمد بن مسعود - الدمام - شهد فيلم الأنيمشين «سر الكهف» للمخرجة البحرينية إيناس يعقوب إقبالاً جماهيرياً في عدد من دول العالم منها كوريا الجنوبية والصين والسعودية والإمارات وعمان، ويعرض الفيلم حالياً في البحرين بسينما السيف تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، في حين سيعرض بعد أيام في فرنسا والأردن ومصر والعراق وعدد من الدول الخليجية والعربية.

والفيلم من إنتاج شركة بيبي كلايش ويونيون ميديا للانتاج الفني والتوزيع بمملكة البحرين بالتعاون مع مجموعة قنوات MBCGROUP وهو التعاون ليس بالأول ولكن سلسلة نجاحات بين الشركة ومجموعة MBCGROUP المجموعة السعودية الرائدة في الاعلام والتي توجهت مؤخرا لدعم الأعمال العالمية الخاصة بالأطفال والاجيال الجديدة ضمن مواصفات عالمية.

والفيلم يصدر باللغتين العربية والانجليزية وهو من سيناريو وحوار حنان كنعان واخراج إيناس يعقوب، وتوزيع العمل من خلال شركة انستارز، الشركة الرائدة في التوزيع والانتاج لجميع أنحاء العالم في الافلام العربية و الاجنبية.

يذكر أن الفيلم من بطولة: الفنانة القديرة سناء بكر يونس– حسن محمد –– الاء البناء- علي حسين – شهد العميري – سبيكة الشحي – شوق العثمان – صالح عيسى – مهدي سلمان – صادق العلوي ، بالاشتراك مع : سالم العثمان – سمر الابيوكي– – عبدالله سرور – لمياء خلفان، والأطفال: عبدالله مكي – فاطمة هيثم – رغد الشرف.

غناء الشارة: شهد العميري – كلمات: مهى عبيد – الحان: على النجار، التوزيع: عبدالله عبد المجيد ، الهندسة الصوتية والمكساج: عبدالله عبد المجيد.

مراجعه نصوص: مهدي سلمان – بناء درامي: عايدة صعب.