محمد بن مسعود - الدمام - بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬ومواساة‭ ‬الى‭ ‬أخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬ال‭ ‬سعود‭ ‬عاهل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ضمنها‭ ‬جلالته‭ ‬خالص‭ ‬التعازي‭ ‬وصادق‭ ‬المواساة‭ ‬لأخيه‭ ‬خادمِ‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬ال‭ ‬سعود،‭ ‬داعياً‭ ‬جلالته‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الفقيد‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ورضوانه‭ ‬ويدخله‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬وان‭ ‬يلهم‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬الكريمة‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬وحسن‭ ‬العزاء‭.‬

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يبعث برقية تعزية لخادم الحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.