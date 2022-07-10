اخبار الخليج – وزير العدل يشيد بالنجاح المتميز في تنظيم موسم الحج‎‎

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، منوهاً بأن النجاح المتميز في تنظيم موسم الحج لهذا العام 1443هـ وسلاسة تصعيد وتفويج الحجاج بين المشاعر، يأتي ليُجسد الدور التاريخي للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبًا، في رعاية ضيوف الرحمن وتوفير كافة الإمكانيات وتسهيل الإجراءات وتذليها أمامهم، ليؤدوا مناسك هذه الشعيرة العظيمة بأمان وسكينة وروحانية، وذلك في ظل تطبيق خطط احترازية تضمنت أعلى معايير الصحة والسلامة، بفضل تضافر الجهود وتكاملها بين المؤسسات والأجهزة الأمنية والصحية والدينية.
وثمن وزير العدل جهود بعثة مملكة البحرين للحج في خدمة حجاج مملكة البحرين، في ظل التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لضمان توفير كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق أقصى سبل الراحة للحجاج البحرينيين، بما يعينهم على أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة.
ونوه في هذا الإطار بدور اللجنة الأمنية المنتدبة من وزارة الداخلية، واللجنة الطبية المنتدبة من وزارة الصحة، وجميع اللجان الأخرى ضمن بعثة مملكة البحرين للحج، وما قدموه من جهود مشكورة ومقدرة في سبيل خدمة الحجاج البحرينيين.
وأكد المعاودة اعتزاز مملكة البحرين بما تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خدمات لوجستية ومرافق متطورة ورعاية فائقة وعناية دقيقة، لتمكين الحجاج والمعتمرين من تأدية مناسكهم بسلامة وسكينة وسهولة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وأن ينعم على شعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.
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