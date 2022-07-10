اخبار الخليج – وزير العدل يشيد بالنجاح المتميز في تنظيم موسم الحج‎‎

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة،‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬حجاج‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬الحرام،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأن‭ ‬النجاح‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬1443هـ‭ ‬وسلاسة‭ ‬تصعيد‭ ‬وتفويج‭ ‬الحجاج‭ ‬بين‭ ‬المشاعر،‭ ‬يأتي‭ ‬ليُجسد‭ ‬الدور‭ ‬التاريخي‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبًا،‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬ضيوف‭ ‬الرحمن‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬وتسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتذليها‭ ‬أمامهم،‭ ‬ليؤدوا‭ ‬مناسك‭ ‬هذه‭ ‬الشعيرة‭ ‬العظيمة‭ ‬بأمان‭ ‬وسكينة‭ ‬وروحانية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تطبيق‭ ‬خطط‭ ‬احترازية‭ ‬تضمنت‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة،‭ ‬بفضل‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬وتكاملها‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬والصحية‭ ‬والدينية‭.‬

وثمن‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬جهود‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬حجاج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬لضمان‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬سبل‭ ‬الراحة‭ ‬للحجاج‭ ‬البحرينيين،‭ ‬بما‭ ‬يعينهم‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬مناسك‭ ‬الحج‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وطمأنينة‭.‬

ونوه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬بدور‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬المنتدبة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬واللجنة‭ ‬الطبية‭ ‬المنتدبة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬وجميع‭ ‬اللجان‭ ‬الأخرى‭ ‬ضمن‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج،‭ ‬وما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مشكورة‭ ‬ومقدرة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬خدمة‭ ‬الحجاج‭ ‬البحرينيين‭.‬

وأكد‭ ‬المعاودة‭ ‬اعتزاز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬تقدمه‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬لوجستية‭ ‬ومرافق‭ ‬متطورة‭ ‬ورعاية‭ ‬فائقة‭ ‬وعناية‭ ‬دقيقة،‭ ‬لتمكين‭ ‬الحجاج‭ ‬والمعتمرين‭ ‬من‭ ‬تأدية‭ ‬مناسكهم‭ ‬بسلامة‭ ‬وسكينة‭ ‬وسهولة،‭ ‬داعيًا‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬بلاد‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬وأن‭ ‬ينعم‭ ‬على‭ ‬شعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬