اخبار الخليج – بالصور.. الحجّاج البحرينيون يواصلون مناسكهم ويحتفلون بالعيد بعد حلّ الإحرام.. والجميع بخير

محمد بن مسعود - الدمام - واصل الحجاج البحرينيون إكمال مناسكهم اليوم في أوّل أيام التشريق في مشعر منى، حيث قاموا برمي الجمرات الثلاث «الصغرى والوسطى والكبرى».

وأحلّ الحجّاج إحرامهم أمس بعد رمي جمرة العقبة الكبرى وحلقوا شعورهم في أجواء عبادية مفعمة بالروحانية، كما احتفلوا بأجواء العيد السعيد بعد ذبح الأضاحي وتبادلوا التهاني والزيارات.

ومن المزمع أن ينهي أغلب الحجاج البحرينيين غدًا رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر ومغادرة منى والتوجّه صوب المسجد الحرام في مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق، بعد أن أكملت قوافل الحجاج أداء مناسكها بأركانها وواجباتها وفرائضها، وبذلك يكون طواف الوداع آخر أعمال الحج.

وأكّد حجّاج بحرينيون لـ«الأيام» أن عمليات تفويج الحجاج خلال اليومين الماضيين سارت بسلاسة كبيرة دون تسجيل أي تزاحم أو تدافع، منوّهين إلى التنظيم المتكامل والمحكم من السلطات السعودية.

من جانبه رفع فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات للمقام السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن يُديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان، والمضي قدمًا بمزيدٍ من التقدم والازدهار.

كما أعرب عن خالص شكر وتقدير البعثة البحرينية للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الجهود الكبيرة في التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام ووِفق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم.

وأضاف القطان أن المملكة العربية السعودية الشقيقة بذلت جهود جبارة لخدمة ضيوف الرحمن وجعلت رحلتهم الإيمانية أكثر راحة وسهولة، مقدرًا كذلك جهود نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، لإشرافه على البعثة البحرينية ومتابعته الدائمة للجانها، ومثمنًا التزام لجان البعثة البحرينية للحج بالأنظمة والقوانين الخاصة بمناسك الحج وتعاونها الكبير مع حملات مملكة البحرين، شاكرًا جهودها الطيبة على ما قدّمته من خدمات كبيرة لتذليل سُبل الراحة لحجاج المملكة.

كما أكد القطان خلال تواجده في المشاعر المقدسة على سلامة جميع الحجاج البحرينيين في مكة المكرمة، وإتمامهم مناسك الحج في أمن وسهولة ويسر، سائلًا الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية ملكًا وحكومةً وشعبًا لتظل سندًا وذخرًا للأمة الإسلامية، وأن يحفظ حجاج بيت الله الحرام من كل سوء ومكروه.

هذا، وقد قامت إدارة بعثة مملكة البحرين للحج بزيارة للحملات البحرينية بمخيمات مشعر منى؛ للاطمئنان على الحجاج البحرينيين وتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن الحجاج البحرينيين أفاضوا إلى مزدلفة بصحة وسلامة، ثم قاموا بطواف الإفاضة ورمي الجمرات، ووصلوا جميعًا إلى مخيّم مملكة البحرين بمشعر منى بأمن وسلام، وسيتم رجوعهم إلى مملكة البحرين في الأيام القادمة بإذن الله.