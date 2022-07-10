تسجيل 299 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 552

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 299 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 800087 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 552 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 784478 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9221 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 133 حالة.

ووفقا للمنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 95 حالة إصابة جديدة، وجدة 44 حالة، والدمام 28 حالة، ومكة المكرمة 21 حالة إصابة جديدة، و15 في المدينة المنورة، و10 في أبها.

وتَصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 202 حالة، و84 حالة في جدة، و56 حالة في الدمام، و25 في مكة المكرمة، و23 في الهفوف، و12 حالة في المدينة المنورة، و15 في الظهران و14 حالة في أبها.

وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 14001 فحصًا جديدًا.