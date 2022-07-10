شكرا لقرائتكم خبر عن بفرمان من سانتو.. الاتحاد يتخلص من ثنائي الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن فرمان من البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، بالتخلص من نجميه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سانتو يطالب برحيل هنريكي وجروهي:

وأكدت صحيفة "الرياضية" في عددها الورقي، أن نونو سانتو، طالب إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بالتخلص من النجم البرازيلي برونو هنريكي.

برونو هنريكي، يلعب ضمن صفوف الاتحاد منذ انضمامه في صيف عام2020، قادمًا من بالميراس البرازيلي، ولكن المدرب البرتغالي غير مقتنع بامكانياته.

بينما أكد الإعلامي ماجد هود، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن نونو سانتو قرر التخلص من البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الاتحاد، من أجل التعاقد مع حارس آخر، لديه قدرات جيدة.



استعداد الاتحاد للموسم الجديد:



ومن المقرر أن ينطلق معكسر إعدادي في النمسا في الثالث وعشرون من يوليو الجاري وحتى 13 أغسطس، حيث سيقام على مرحلتين.

وستكون المرحلة الأولى في بلدة سيفيلد بمقاطعة تيرول في الفترة من 23 يوليو وحتى 7 أغسطس، ويخوض خلالها مبارتين أمام فيورنتينا الإيطالي في 31 يوليو وأمام وريد بول سالزبورج النمساوي في 7 أغسطس.



وثاني المراحل ستكون في منطقة باد تاتزماندورف، في الفترة من 7 أغسطس وحتى 13 أغسطس، ويخوض خلالها مباراة ودية مع الوحدة الإماراتي في 12 أغسطس.

