شكرا لقرائتكم خبر عن سيبوني أمشي.. نجم الهلال يبدأ التمرد ويطالب بالرحيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - طالب ماتيوس بيريرا، محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بالرحيل عن صفوف الزعيم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أزمة بين بيريرا والهلال:

حيث كشفت صحيفة " الوئام"، عن وجود أزمة كبيرة بين ماتيوس بيريرا وإدارة الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماتيوس بيريرا غاضب، من إدارة نادي الهلال، يأتي ذلك بسبب عدم السماح له بالرحيل، حيث أن اللاعب يرفض البقاء مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأبدى ماتيوس بيريرا، رغبته في مغادرة صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كان قد حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم، بعدما جمع 67 نقطة، بفارق نقطتين عن اتحاد جدة.

سعر بيع بيريرا:

وكان الهلال السعودي، حدد سعر بيع ماتيوس بيريرا، حيث طالب بالحصول على 77 مليون ريال، للموافقة على رحيله.

وانتقل ماتيوس بيريرا إلى صفوف الهلال السعودي، في انتقالات الصيف الماضي، وخاض 32 مباراة، سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع 14 هدف آخرين.