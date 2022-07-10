مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 266 أضحية في مديرية الوادي بمحافظة مأرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 266 أضحية للنازحين والأيتام والمجتمع المستضيف في مخيمي الخراشي وجو النسيم بمديرية الوادي التابعة لمحافظة مأرب، استفاد منها 3,711 فردًا، وذلك ضمن مشروع الأضاحي في الجمهورية اليمنية الشقيقة لعيد الأضحى المبارك للعام 1443هـ.
ويهدف المشروع إلى مساعدة الأسر المحتاجة من النازحين خلال عيد الأضحى من خلال توزيع لحوم الأضاحي بمقدار نصف أضحية لكل أسرة، يستفيد منه 4 آلاف أسرة بواقع 28.000 فرد، في محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب.
يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.
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