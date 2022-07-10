محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلنت إيطاليا تسجيل 79 ألفا و920 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 98 ألفا و44 إصابة في اليوم السابق.
وأوضحت السلطات أن البلاد أضافت 44 وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 93 وفاة في اليوم السابق، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 19 مليونا و357 ألفا و938 إصابة، والوفيات إلى 169 ألفا و62 وفاة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تسجل 80 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.