إيطاليا تسجل 80 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلنت إيطاليا تسجيل 79 ألفا و920 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقابل 98 ألفا و44 إصابة في اليوم السابق.

وأوضحت السلطات أن البلاد أضافت 44 وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 93 وفاة في اليوم السابق، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 19 مليونا و357 ألفا و938 إصابة، والوفيات إلى 169 ألفا و62 وفاة.