اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب: جهود استثنائية للسعودية وجاهزية عالية في خدمة حجاج بيت الله الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت‭ ‬معالي‭ ‬السيدة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بما‭ ‬شهده‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬باهر‭ ‬بفضل‭ ‬الجهود‭ ‬الاستثنائية‭ ‬والجبارة‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعباً،‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬حجاج‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬الحرام،‭ ‬مثمنة‭ ‬التنظيم‭ ‬الدقيق‭ ‬والناجح‭ ‬للشعائر،‭ ‬والجاهزية‭ ‬العالية‭ ‬للمشاعر‭ ‬المقدسة‭ ‬وانسيابية‭ ‬حركة‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الحجيج،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬قدرة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الفائقة‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬تلك‭ ‬المسؤولية‭ ‬المقدسة‭ ‬بإقامة‭ ‬كبرى‭ ‬الشعائر‭ ‬الإسلامية‭ ‬قاطبة‭.‬

وأكدت‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬السعودية‭ ‬العريقة‭ ‬والوثيقة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬روابط‭ ‬أخوية‭ ‬رفيعة،‭ ‬بين‭ ‬القيادتين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬وتعاضد‭ ‬وتنسيق‭ ‬مستمر‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الحج‭ ‬وفي‭ ‬مختلف‭ ‬المواسم‭ ‬وفي‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ .‬

وأعربت‭ ‬معاليها‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬التقدير‭ ‬والاعتزاز‭ ‬للدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لخادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وما‭ ‬تبذله‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬رسالتها‭ ‬الإسلامية‭ ‬العظيمة‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬الحجيج‭ ‬ليؤدوا‭ ‬مناسكهم‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬نحو‭ ‬ممكن‭ ‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الشقيقة‭ ‬الكبرى‭ ‬لم‭ ‬تتوان‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬عن‭ ‬تسخير‭ ‬كل‭ ‬إمكاناتها‭ ‬وطاقاتها‭ ‬البشرية‭ ‬والمادية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسيير‭ ‬أعمال‭ ‬الحج‭ ‬وخدمة‭ ‬زوار‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬الحرام‭.‬