اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب: جهود استثنائية للسعودية وجاهزية عالية في خدمة حجاج بيت الله الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بما شهده موسم الحج هذا العام من نجاح باهر بفضل الجهود الاستثنائية والجبارة التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً، في خدمة حجاج بيت الله الحرام، مثمنة التنظيم الدقيق والناجح للشعائر، والجاهزية العالية للمشاعر المقدسة وانسيابية حركة مئات الآلاف من الحجيج، الأمر الذي يعكس قدرة المملكة العربية السعودية الفائقة وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية قاطبة.
وأكدت رئيسة مجلس عمق العلاقات البحرينية السعودية العريقة والوثيقة، وما تشهده من روابط أخوية رفيعة، بين القيادتين والشعبين الشقيقين، وما تتميز به من تعاون وتعاضد وتنسيق مستمر خلال موسم الحج وفي مختلف المواسم وفي كافة المجالات، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله .
وأعربت معاليها عن بالغ التقدير والاعتزاز للدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وما تبذله من جهود في أداء رسالتها الإسلامية العظيمة في رعاية الحجيج ليؤدوا مناسكهم على أفضل نحو ممكن ، مؤكدة أن الشقيقة الكبرى لم تتوان في يوم من الأيام عن تسخير كل إمكاناتها وطاقاتها البشرية والمادية من أجل تسيير أعمال الحج وخدمة زوار بيت الله الحرام.
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